Calcio in diretta: Pro Patria – Carrarese. Varese – Varesina

Domenica di campionato per Pro Patria e Varese. I tigrotti alle 14.30 ospiteranno allo “Speroni” la Carrarese. Fischio d’inizio invece alle 16.30 al “Franco Ossola” per la sfida tra i biacorossi e la varesina. Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn #ProPatriaCarrarese e #VareseVaresina sui social.

