Calzette, musica e dolci cammelli: arriva la Befana e ha doni per tutti

Nel primo fine settimana di gennaio la simpatica vecchietta che lascia dolci e regalini (ma in compenso “tutte le feste si porta via”) passerà anche nel Varesotto. Tanti gli appuntamenti nel fine settimana, in particolare per i bambini (ma non solo):

Varese – In città gli eventi per festeggiare l’Epifania sono davvero tanti, dal laboratorio di biscotti al presepe vivente. Eccoli tutti in questo articolo > Tutti gli eventi

Varese – Domenica 6 gennaio, alle 18.30 sulla pista di pattinaggio in piazza Monte Grappa, esibizione della squadra agonistica della Pattinatori Ghiaccio Varese (PGV) > Leggi

Varese – Domenica 6 gennaio alle 15.30 allo Spazio Yak delle Bustecche è di scena “Bianco come la neve”, della compagnia delle Ali Teatro. A seguire laboratorio di biscotti natalizi per bambini > Lo spettacolo

Cantello – Sabato 5 gennaio alle 21 nella Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo concerto dell’Epifania con il Corpo musicale “Libertà” della Rasa di Varese > Leggi

Cuasso al Monte – Domenica 6 gennaio la Compagnia Roggero ritorna per lo spettacolo dell’Epifania al Nuovo Teatro di Cuasso > Lo spettacolo

Gallarate – Anche quest’anno la Befana arriva in elicottero al Campo sportivo delle Azalee, grazie alla Pro loco di Gallarate > Leggi

Gallarate – Domenica 6 gennaio alle 21 nella Chiesa di San Zenone a Crenna di Gallarate torna il tradizionale momento d’inizio anno proposto dall’Associazione Vivere Crenna: si esibirà il Coro Enjoy di Ceriano Laghetto, diretto dal M° Raffaele Cifani con un programma molto ricco e variegato – Il programma del concerto

Lavena Ponte Tresa – Domenica 6 gennaio alle 15 alla Sala civica la Biblioteca comunale propone un laboratorio di pizza e pizza acrobatica, in collaborazione con Ciccio Pizza > Leggi

Saronno – Fervono i preparativi per l’immancabile e sempre ricchissima tombolata dell’oratorio centrale di Saronno. L’appuntamento è, come tradizione, per il pomeriggio di domenica 6 gennaio > L’iniziativa

Somma Lombardo – Dopo il grande successo de “Il Villaggio del Grinch” 23&20 organizza a Volandia “Aspettando la Befana”. Il 4, 5 e 6 gennaio al pomeriggio, laboratori, magie e truccabimbi – Leggi il programma

Viggiù – Doppio appuntamento a Viggiù per l’Epifania: si gioca al Museo Butti e si aspetta la Befana sabato 5 e domenica 6 gennaio > Le due iniziative

Epifania fuori provincia

Agno (Ch) – Domenica 6 gennaio, alle 17 nella Chiesa dei SS. Giovanni e Provino, si tiene il Concerto dell’Epifania. Alle 18.15 arrivano i Re Magi con un piccolo dono per tutti i bambini > Leggi

Milano – Domenica 6 gennaio in occasione dell’Epifania, il, Pirellone sarà aperto al pubblico. Dalle 11 alle 17,30 sarà possibile visitare il presepe di Londonio, l’altorilievo della “Natività con Angeli” e il Belvedere al 31esimo piano del grattacielo – L’articolo