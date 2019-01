Capolavori riletti dalle mani di artisti con disabilità

Dalle mani di artisti con disabilità prende forma questo progetto delle due realtà che oramai da 30 anni si occupano di disabilità: Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona (VA) e Arca 88 di Olgiate Comasco (CO), che continuano la loro proficua collaborazione con un obbiettivo ben definito: dare (D)ignità.

Una dignità che riveste la persona con disabilità con un abito ben preciso, quello dell’artista. Questa volta, si è osato Re-Visionare sei capolavori di artisti noti come Miro’, Banksy, Andy W. , Kenny R. La scelta di queste opere ha dato modo agli stessi di poter fare un “Viaggio” nella bellezza e nella cultura, sperimentando a proprio modo la “lettura” di queste opere d’arte conosciute in ogni dove.

Così facendo si è potuto parlare di arte, di pittori, di tecniche, di pensieri ecc… e ogni “uno” a proprio modo ha re-visionato l’arte ammirata e ricercata, “trasformandola” in veri e propri Falsi D’autore.

Un elogio al lavoro e alla bellezza di grandi capolavori, questo è Falsi D’autore: 30 persone diversamente abili impegnate a Re – Visionare bellezza, tecniche, colori ed emozioni… per poi condividere il frutto di questo lavoro alla ricerca di (D)ignità.

Le sei bellissime opere di questo prezioso lavoro potrete trovarle presso Sem & Fem , pasticceria/bar di Tradate (VA) che ha voluto appoggiare questo progetto dimostrando grande sensibilità.

Info e prenotazioni:

Sem & Fem

Corso Bernacchi,35

Tradate, Lombardia, Italy

0331 810014

Vi aspettiamo sabato 26 Gennaio a partire dalle ore 17 per inaugurazione mostra…

Le opere saranno esposte sino al 28 febbraio 2019.