In caso di neve pronti diciotto mezzi per salatura e spazzaneve

I meteorologi “danno neve” e anche Gallarate si prepara all’eventualità di una vera nevicata, dopo i pochi fiocchi di mercoledì 30 gennaio.

«Abbiamo 200mila euro l’anno di stanziamento» spiega l’assessore ai lavori pubblici Sandro Rech. «Se fa una nevicata tosta o ne fa più d’una nell’arco dell’anno ovviamente sono cifre destinate a salire».

Cosa significa operativamente? «Normalmente come intervento preventivo abbiamo a disposizione tre camion spargisale e altri due “minori” per intervenire sulle strade strette e nei parcheggi».

Quanto agli spazzaneve, l’intervento scatta «quando supera l’altezza minima richiesta», sotto cui si rischia invece di danneggiare l’asfalto con le lame. Complessivamente sono a disposizione «tredici mezzi con lame», tra quelli messi a disposizione da ALA (Aemme Linea Ambiente) e quelli privati che lavorano su appalto e vengono attivati appunto in caso di corpose nevicate.