Casorate celebra Sant’Ilario con un concerto di musica classica

Casorate Sempione ci tiene, alla buona musica, e anche quest’anno sceglie di celebrare la giornata dedicata al Santo Patrono, Ilario, con un concerto.

Nella Chiesa parrocchiale si potrà ascoltare un ensemble composto da quattro giovani e validissimi artisti, due dei quali sono tra l’altro casoratesi: il noto soprano Laura Scotti e il baritono Marco Colella. Con loro ascolteremo la bella voce del mezzosoprano Eleonora Filipponi e il virtuosismo di Gabriele Marzella al pianoforte.

Nella foto, da sinistra a destra: Gabriele Marzella – Laura Scotti – Eleonora Filipponi – Marco Colella

Numerosi gli allori raccolti dai quattro musicisti nella loro intensa carriera che si svolge in ambito nazionale e internazionale e che, sia in occasione di esibizioni solistiche (cameristiche, operistiche e sinfoniche con importanti direttori), sia in ensemble da camera, ha toccato teatri e festival di prestigio. Per citare i più importanti: Festival “Delirium”, Mozarteum, Salisburgo, Austria – Tiroler Festspiele, Passionsspielhaus, Erl, Austria – Fondazione Simon I. Patino, La Paz, Bolivia; Festspiele Südtirol, Auditorium Mahler, Dobbiaco; Festival MiTo, Milano – Monferrato Classic Festival, Festival Mittelfest di Cividale – Teatro Arcimboldi, Milano – Teatro Sociale, Bergamo – Teatro Ponchielli, Cremona – Teatro Grande, Brescia – Teatro Regio, Torino – Palazzo Attems, Gorizia – Teatro Carlo Coccia, Novara – Teatro Manzoni, Milano – Auditorium Verdi, Milano – Teatro Verdi, Salerno – Teatro Rossetti, Trieste – Teatro Filarmonico, Verona – AsLiCo OperaDomani e Teatro Sociale, Como – Piano City, Milano

I musicisti sono risultati vincitori o finalisti in numerosi concorsi musicali, il loro repertorio spazia dalla musica antica alla classica e contemporanea con, al loro attivo, anche alcune prime esecuzioni assolute.

Non si sottraggono, infine, a esperienze innovative e interessanti, quali la partecipazione a opere di teatro musicale per ragazzi (per il Teatro dei ragazzi di Torino e per AsLiCo – OperaDomani), di teatro di marionette (per il Teatro di Vittorio Podrecca) e collaborazioni particolari come quella con la firma Pleyel – nell’ambito della Milano Design Week dove il pianista Gabriele Marzella si è esibito per la presentazione del Pianoforte Peugeot Design Lab, strumento considerato rivoluzionario dal punto di vista della tecnologia e del design.

Appuntamento sabato 12 gennaio 2019, ore 21.00, chiesa Parrocchiale, piazza della Chiesa – Casorate Sempione.

avrà luogo un concerto di musica classica di musiche di vari autori dal Seicento al Novecento (Purcell, Vivaldi, Bach, Mozart, Rossini, Verdi, Mascagni, Puccini, Offenbach, Saint-Saens, Delibes) con i cantanti lirici Laura Scotti (soprano) Eleonora Filipponi (mezzosoprano) e Marco Colella (baritono) e il pianista Gabriele Marzella.

Ingresso libero

Programma:

Vivaldi, Laudamus te, Duetto

Verdi, Ave Maria da Otello

Mascagni, Ave Maria

Rossini, Quis est homo, Duetto dallo Stabat Mater

Bach, Erbarme Dich dalla Passione secondo Matteo

Mozart, Se lontan ben mio – Notturno

Rossini, Inflammatus dallo Stabat Mater

Puccini, Oh mio babbino caro

Offenbach, Barcarolle

Mozart, Ecco quel fiero istante – Notturno

Purcell, Lamento da Didone ed Enea

Puccini, Duetto dei fiori

Puccini, Un bel di vedremo da Madama Butterfly

Saint-Saens, Mon coeur

Delibes, Duetto dei fiori dalla Lakmè

Mozart, Soave sia il vento dal Così fan Tutte