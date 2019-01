Nuovo centro commerciale a Malpensa? “Impatterà sul territorio e i benefici non sono chiari”

La ferrovia Gallarate-Malpensa e il nuovo centro commerciale di fronte al T1 di Malpensa? Avranno impatto sul territorio e «non sono affatto chiare l’utilità e le ricadute occupazionali».

La sinistra di Articolo 1-MdP esprime «perplessità e riserve» per i due progetti. Lo fa per bocca di Leonardo Balzarini, coordinatore della Provincia di Varese.

«Questo aeroporto deve cessare di crescere e soprattutto attorno a questo insediamento occorre bloccare le tipiche attività di speculazione edilizia (collegabili con edificazione per nuovi centri commerciali e di distribuzione merci)» dice Balzarini. Rispetto al centro commerciale – “Business Park”, nel territorio di sola competenza del piccolo Comune di Vizzola Ticino – il portavoce di Articolo 1-MdP ricorda che spesso in passato le promesse di nuova occupazione si sono tradotte poi solo in «trasferimenti forzati di lavoratori» da altre strutture.

Critiche anche al progetto (questo d’iniziativa Fnm e Sea) di nuovo collegamenbto ferroviario Gallarate-Malpensa: «Questo aeroporto deve essere collegato con il territorio nazionale con una rete di trasporto non inquinante ma deve farlo senza ulteriormente bruciare il poco verde che rimane. Noi abbiamo una sola e ferma risposta: questo territorio ha già pagato troppo per questo evento economico e, pertanto, ora è il momento di dire basta».