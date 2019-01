Chiude il parcheggio del Ponte, i cantieri del multipiano entrano nel vivo

Il giorno della chiusura del parcheggio provvisorio all’ospedale Del Ponte è arrivato.

Un cartello della proprietà avverte infatti che a partire dalle 18 del 17 gennaio 2019 tutti i veicoli dovranno essere rimossi causa chiusura definitiva del parcheggio, mentre in queste ore è stata inviata una lettera al direttore generale dell’ASST di Varese che comunica anche all’ente più direttamente interessato la notizia.

Da giovedì 17 gennaio il cantiere, iniziato in via Nino Bixio, si sposterà quindi anche nell’area di sosta temporanea aperta dall’amministrazione comunale in attesa dell’avvio dei lavori, quella a cui si accede da via Del Ponte.

L’obiettivo è la consegna alla città del nuovo parcheggio il più presto possibile: il progetto prevede quattro piani di spazi (uno solo dei quali però sopraelevato) per le auto, per un totale di 317 posti, 85 dei quali, grazie ad un abbonamento saranno riservati ai dipendenti dell’ospedale.

Il multipiano è stato pensato per integrarsi con il progetto di riqualificazione della zona stazioni di Varese: in questo senso, al termine dei lavori il quartiere di Giubiano avrà una nuova area pedonale che collegherà la nuova struttura di sosta con l’ospedale e la stazione dei treni e poi verso il centro cittadino.

L’entrata e l’uscita del Parking saranno in via Nino Bixio, dove già sono cominciati i lavori di spianatura per realizzare la strada di accesso davanti alla Camera del Lavoro, mentre l’attuale entrata diventerà solo pedonale, e il tratto superiore di via del Ponte e l’intera piazza Biroldi saranno pedonalizzati.

Per arrivare pronti con delle soluzioni alternative che possano limitare in parte i disagi durante il periodo del cantiere, l’amministrazione comunale ha riaperto alcuni mesi fa il parcheggio di Via Cimone, in grado di assorbire, almeno in parte, l’utenza della zona: il costo del parcheggio di via Cimone è, come nel caso del parcheggio di via Del Ponte che chiuderà tra poche ore, di 2 euro forfettarie per tutta la giornata.