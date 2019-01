Ciclabile e semafori intelligenti: da lunedì i lavori esterni nell’area Ex Enel

Come abbiamo rilevato, sono partiti lunedì scorso i lavori di riqualificazione dell’ex Enel: una ristrutturazione che non riguarda solo il “riportare in vita” strutture e ed edifici abbandonati e chiusi da anni, ma anche coinvolgere direttamente il quartiere di Biumo e il tratto di viale Belforte che con Biumo confina.

«L’accordo con il Comune di Varese è chiaro – spiega una nota del Comune – il privato che sta riqualificando lo spazio che un tempo era occupato dai capannoni dell’Enel dovrà anche provvedere al miglioramento delle zone esterne e in particolare della mobilità, con la realizzazione di nuovi impianti semaforici, piste ciclabili, nuovi marciapiedi e aree pubbliche. Insomma l’opera di riqualificazione migliorerà tutta l’area».

E a provarlo sarà il nuovo cantiere che si aprirà all’esterno dell’area, che vedrà la prima sperimentazione dei semafori intelligenti e l’arrivo di una zona di sicurezza per i ciclisti. «Continua l’impegno per il quartiere di Biumo con la riqualificazione di un’altra area dismessa – ha sottolineato l’assessore all’urbanistica Andrea Civati – Saranno costruiti attraversamenti protetti per pedoni, in modo da garantire la massima vivibilità del quartiere. Anche i semafori intelligenti saranno essenziali per snellire il traffico, grazie a sistemi che calibrano i tempi sulla base dell’effettiva intensità del traffico, mentre un marciapiede più largo permetterà un percorso più adatto a chi non si muove in auto».

LUNEDI’ 21 PARTONO I LAVORI SULLE AREE ESTERNE

I lavori sulle aree esterne inizieranno lunedì 21 gennaio, con i primi interventi propedeutici alla realizzazione di opere per la mobilità e la sicurezza pedonale e ciclabile. L’intervento interesserà l’area di Largo IV Novembre (tra via dei Mille e viale Belforte), l’incrocio di via Cairoli e via Carcano, Largo Comolli (tra Carcano, Casula e Tonale), la via Ledro e l’incrocio di via Ledro-Belforte.

I primi interventi saranno la posa di nuovi cavidotti per l’installazione dei semafori intelligenti che si attiveranno in base al flusso degli autoveicoli e si integreranno con gli impianti previsti dall’intervento del piano Stazioni.

LAVORI DI NOTTE: CARREGGIATE RISTRETTE DALLE 21 ALLE 5

Per diminuire l’impatto sulla viabilità è stato deciso che una parte dei lavori sarà effettuata di notte: per questo motivo la Polizia locale ha predisposto un’ordinanza che prevede il restringimento della carreggiata nelle aree interessate dai lavori, dal 21 gennaio al 4 marzo dalle ore 21 alle 5 del mattino, nelle vie Largo IV Novembre, piazza XXVI Maggio, viale dei Mille, via Dalmazia, viale Belforte e via Carcano.

Solo in via Turati, nel tratto compreso tra via Scola e Largo IV Novembre, è prevista la temporanea chiusura anche nelle ore diurne.