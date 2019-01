Consegna dei diplomi al Liceo Scientifico Galileo Ferraris, appuntamento con un “Top Gun” tutto varesino

Una cerimonia in grande stile per celebrare come si deve la consegna dei diplomi del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese.

L’appuntamento è per sabato 2 febbraio alle 9.30 in Salone Estense, sede del Comune di Varese in via Sacco 1.

Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con l’Associazione degli Alumni del Ferraris ed il Comitato Genitori, interverrà il Tenente Gianmarco Gaeta pilota dell’Aereonautica Militare in forza al 61° Stormo di Galatina, ex alunno di eccellenza che ha frequentato il Ferraris dal 2005 al 2010 per poi entrare nell’Accademia dell’Aereonautica Italiana, dove ha conseguito il brevetto di pilota e la laurea Magistrale in Ingegneria Aereonautica. Racconterà la sua esperienza professionale, che include la partecipazione ad un corso di addestramento al volo per TOP GUN presso ENJJPT (Euro Nato Joint Jet Pilot Training) a Sheppard – Texas (USA) ed attualmente al corso LIFT (Lead In Fighter Training) in Italia.

Seguirà la consegna dei diplomi che terminerà alle ore 12.

Per partecipare bisogna aderire compilando il modulo a questo LINK, portare il documento d’identità e attestazione del pagamento della tassa di ritiro diploma.

Per chi vuole iscriversi all’associazione Alumni Liceo Ferraris può farlo gratuitamente sul sito www.alumniliceoferraris.it/modulo-iscrizione/