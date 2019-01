Il Consorzio qualità miele varesino in assemblea straordinaria

Giovedì 17 gennaio alle 19, presso la Camera di Commercio di Varese, è stata indetta in seconda convocazione l’assemblea straordinaria del Consorzio qualità miele varesino. L’assemblea si terrà in via Carrobbio 2 nella Sala F di fronte alla sede del Consorzio dove si discuterà del seguente ordine del giorno: nomina del presidente, modifica dello statuto e varie ed eventuali. Interverrà il notaio.

Il presidente Emilio Ballinari ricorda ai soci che non potessero intervenire possono delegare altri soci. Si ricorda dunque di portare un documento di identità valido.

LA MODIFICA STATUTARIA



Art. 1 COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Testo attuale: È costituito il “Consorzio per la tutela della qualità del miele prodotto in provincia di Varese”. Il Consorzio è denominato “Consorzio qualità miele varesino” ha sede in Varese e durata fino al 31 dicembre 2018 ma può essere prorogato ai sensi di legge. Il Consorzio non ha scopi di lucro.

Proposta di modifica: È costituito il “Consorzio per la tutela della qualità del miele prodotto in provincia di Varese”. Il Consorzio è denominato “Consorzio qualità miele varesino” ha sede in Varese e durata fino al 31 dicembre 2023 ma può essere prorogato ai sensi di legge. Il Consorzio non ha scopi di lucro.