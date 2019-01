Il “Coro divertimento vocale” lascia senza parole Italia’s Got Talent

Una performance che ha lasciato senza parole i 4 giudici di Italia’s Got Talent. Protagonista di questa esibizione, andata in onda la sera del 25 gennaio, è stato il Coro divertimento vocale di Gallarate, composto dal 109 elementi, che ha messo in scena la simulazione acustica di un temporale, lasciando senza parole i giudici.

Il coro è composta da ragazzi e adulti, tra i 15 e i 65 anni, ed è diretto dal maestro Morandi. Qui potete rivedere la loro spettacolare esibizione che ha ottenuto 4 sì.