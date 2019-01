Il DG Bonelli continua i sopralluoghi nelle numerose sedi aziendali. Questa mattina ha visitato l’Ospedale di Cuasso Al Monte.

“Mi avevano anticipato quanto fosse ameno il contesto naturalistico in cui si trova l’Ospedale, – ha commentato il DG – ciononostante sono rimasto colpito da tanta bellezza. E bella è pure la struttura, ben tenuta, segno tangibile dell’affetto e della motivazione degli operatori, di cui ho apprezzato la professionalità.

Sul futuro di Cuasso, posso solo dire che le mie valutazioni prenderanno le mosse da questa considerazione e dai progetti sviluppati dal dottor Bravi, coinvolgendo anche la comunità territoriale”.

Anche il direttore Bonelli come l’ex assessore alla sanità regionale Mantovani si è detto sorpreso dalla bellezza dell’ospedale di Cuasso, collocato in un contesto ambientale davvero raro. Dopo anni di attesa, però, illuso futuro rimane ancora incerto, con un progetto di trasformazione in struttura socio assistenziale di natura pubblico-privata al vaglio della Regione

Dopo Cuasso, il DG si è fermato al Poliambulatorio di Arcisate: “Anche questa struttura si è rivelata davvero ricca di contenuti: Arcisate offre un’ampia gamma di specialità ambulatoriali e può contare su professionisti competenti, alcuni dei quali sono gli stessi che lavorano nei reparti di Varese”.