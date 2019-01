Dagli scuolabus irregolari agli arresti, gli encomi della Polizia Locale di Gallarate

Nel corso della cerimonia per San Sebastiano, oltre alle onoreficenze per anzianità di servizio, sono stati consegnati gli encomi per gli agenti della Polizia Locale (i link rimandano ad articoli nel corso del 2018).

TUTTI GLI ENCOMI DELLA POLIZIA LOCALE GALLARATE

Commissario Mauro Adamati, Sovraintendente Palma Gay, Assistente Scelto Silvia Pan, Assistente Scelto Fabio Santini: per aver individuato e arrestato una donna su cui pendeva un mandato di cattura internazionale, 15 aprile 2018.

Vicecoordinatore operativo Marco Cantoni, Assistente Scelto Gaetano Cardinale, Assistente Salvatore Lubrano: per un sequestro di 3,15 grammi di marijuana, avvenuto in ospedale, ai danni di un uomo protagonista di un incidente stradale, 23 giugno 2018.

Vicecomandante Giuseppe Martorana, Vicecoordinatore Operativo Marco Cantoni, Assistente Scelto Stefano Budai, Assistente Scelto Silvia Pan, Assistente Scelto Roberto Prandoni, Assistente Massimo Massa: per il sequestro dei camper (“veicoli abusivi”) sotto al ponte della Mornera, giugno 2018.

Vicecoordinatore Antonella Marciano, Vicecoordinatore operativo Marco Cantoni, Coordinatore Stellario Speranza, Assistente Scelto Stefano Budai, Assistente Scelto Roberto Prandoni, Assistente Roberto Rossi: per l’indagine su un appartamento che era stato affittato a persone non in regola con permesso di soggiorno, giugno-settembre 2018.

Assistente Scelto Stefano Budai, Assistente Scelto Silvia Pan: per l’intervento per mettere in sicurezza un uomo sottoposto a Tso, che aveva reagito violentemente ed era sceso in strada armato di coltello; 12 luglio 2018.

Sovraintendente Ugo Ferraro, Sovraintendente Francesco Iemma, Assistente Scelto Paolo Donati, Assistente Salvatore Lubrano: per l’indagine che ha portato chiusura (sospensione) di un negozio che aveva venduto alcol a una minorenne finita in coma etilico, luglio-ottobre 2018.

Vicecoordinatore Stellario Speranza, Assistente Scelto Stefano Budai, Assistente Scelto Fabio Santini:per l’indagine sullo scuolabus privato non in regola, ottobre-novembre 2018.

Vicecoordinatore operativo Marco Cantoni, Sovraintendente Giulio Vertoni, Sovraintendente Alessio Bottarello, Sovraintendente Aldo Ghiringelli, Assistente Roberto Rossi: per il recupero di una bicicletta di alto valore economico, rubata a Lugano e segnalata dalla Polizia Cantonale ticinese, novembre 2018.

Vicecoordinatore operativo Marco Cantoni, Assistente Scelto Gaetano Cardinale, Assistente Scelto Silvia Pan, Assistente Scelto Salvatore Lubrano: per l’arresto dell’uomo che era aveva dato in escandescenze in municipio e aveva estratto un coltello.