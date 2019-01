Danza sospesa, circo e clownerie per lo spettacolo di Jenny Pavone

Nuovo appuntamento circense allo Spazio Yak che venerdì 18 gnnaio alle ore 21, penzolante sul palco della Piramide, monta un trapezio per lo spettacolo “Waiting for the Miss” di e con Jenny Pavone (al secolo Cristina Geninazzi).

La serata in piazza De Salvo inizia alle ore 20 con l’apericena a cura della scuola di circo Kabum, in attesa dello squillo di trombe con rullo di taburi che annuncia l’entrata in scena della star: la trapezzista Jenny Pavone!

Ma non aspettavi un’artista tutta sorrisi, paillettes e piroette: un po’ buffa, irascibile e imbranata Jenny pensa solo a mangiare e si lancia in improbabili acrobazie, tra qualche imbarazzo e insospettate abilità.

“Un numero ironico che applica la clownerie all’arte della danza sospesa, tra piume di struzzo e foglie d’insalata, leggiadria e goffaggine si mischiano in una performance comica dove circo e clownerie creano un cocktail esilarante”, si legge nella presentazione della serata.

Cristina Geninazzi, in arte Jenny Pavone, da anni porta avanti lo studio e l’amore per il teatro fisico, il clown e le discipline aeree. Diplomata alla scuola di teatro fisico con metodo Jacques Lecoq di Milano prima e alla FLIC scuola di circo di Torino poi, Cristina si è esibita in diverse manifestazioni e in spettacoli di grandi compagnie, in giro per l’Italia, in Francia, Slovenia, Norvegia, Scozia, Galles, Inghilterra, Finlandia.

Dal 2012 è performer per la compagnia gallese NoFitState Circus.

Biglietto intero 12€, ridotto (studenti, under 26, over 65, teatranti professionisti) 8€; ridottissimo per ragazzi dai 12 ai 16 anni 5€. Ingresso gratuito per i bambini under 12.

Per info e prenotazioni consultare il sito karakorumteatro.it.