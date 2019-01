Derby sul ghiaccio per i Mastini che inseguono i playoff

La convincente vittoria sull’Ora di settimana scorsa ha rilanciato con decisione le possibilità dei Mastini di approdare ai playoff della Italian Hockey League.

La squadra giallonera, seconda in classifica nel Qualification Round, ha ora la possibilità di blindare la propria posizione nell’ultimo turno del mini-girone di andata della seconda fase del torneo: Perna e soci saranno in pista domenica dalle 18,45 a Casate, campo di casa dell’Hockey Como.

I lariani arrivano però al derby con la necessità assoluta di fare punti: il Como infatti sta sgomitando con Ora e Alleghe per quello che attualmente è l’ultimo posto disponibile per i playoff. Fare punti con le più quotate Valdifiemme e Varese per queste squadre può rappresentare un balzo in avanti notevole.

La squadra di Da Rin, in questa stagione, ha vinto entrambi i derby disputati: 5-3 all’andata al PalAlbani e 4-7 sulla pista lariana in occasione del match di ritorno della prima fase. La partita sarà diretta dai signori Lottaroli e Volcan e verrà trasmessa in diretta da Radio Village Network. Aggiornamento del risultato all’interno della #direttavn che VareseNews dedica alla partita di basket tra Openjobmetis e Sassari.