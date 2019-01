Dipendenti, tasse e banche: la radiografia dei comuni del Varesotto

Nel nuovo report pubblicato dall’associazione dei comuni Italiani, a cura di IFEL – Fondazione ANCI, si trova una radiografia completa dei comuni italiani, dalla quale è possibile estrarre una panoramica accurata della situazione dei 139 comuni della provincia di Varese.

Si tratta di una serie di dati curiosi e interessanti che restituiscono in numeri tanti aspetti fondamentali dei nostri comuni.

PICCOLI E GRANDI COMUNI

Con i 139 comuni della provincia di Varese sono il 9,2% del totale dei comuni lombardi e di questi 139 ben 90, il 65%, sono piccoli comuni sotto i 5mila abitanti. Ci sono 743 abitanti ogni chilometro quadrato. Gli stranieri sono 75.806 ovvero l’8,5%.

I SINDACI DONNA

Solo 13% dei comuni varesini sono retti da un sindaco donna e dei 137 sindaci solo 5 hanno meno di 35 anni (il 3,6% contro il 5,7% registrato in Lombardia).

I DIPENDENTI COMUNALI

I dipendenti dei comuni italiani sono 376.503 (6,27 ogni 1000 abitanti), quelli dei comuni lombardi sono 55.469 (5,64 ogni 1000 abitanti). I dipendenti dei comuni varesini sono 4.608, ovvero 5,64 ogni mille abitanti.

LE TASSE COMUNALI

In media i cittadini dei comuni varesini pagano 170 euro procapite per l’Imu, 38 euro per la Tasi, 85,9 euro di addizionale Irpef, e 121 euro di Tari.

L’ECONOMIA NEI COMUNI VARESINI

La specializzazione economica dei comuni varesini è per il 3,6% nel settore primario, per l’86,3% nel settore secondario e per il restante 10,1% in quello terziario.

LE BANCHE SUL TERRITORIO

Il 67% dei comuni varesini ha sul territorio comunale uno sportello bancario, che complessivamente sono 384, ovvero uno sportello ogni 2.181 abitanti.

IL REDDITO DEI CITTADINI

Complessivamente il reddito imponibile dei cittadini dei comuni varesini è di 12.884.504.122 euro, ovvero 26.373 euro pro capite (dati delle dichiarazioni Irpef 2016).

LE AUTOMOBILI CIRCOLANTI

Le automobili esistenti nei comuni varesini sono 584.427, ovvero 65,6 ogni 100 abitanti.

In tutta la provincia ci sono 24 stazioni ferroviarie.