Disimpegno di Air Italy in Sardegna? Il ministro Toninelli attacca

«Air Italy non può pensare di andarsene e delocalizzare da un’altra parte perché magari è un po’ più conveniente, dopo aver preso soldi pubblici». Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, in visita a Cagliari, parte lamncia in resta contro Air Italy, nata dalla evoluzione di Meridiana, storica compagnia di base a Olbia.

In questi giorni in Sardegna c’è molta polemica, soprattutto per il passaggio dei voli di “continuità territoriale” ad Alitalia, che si traduce di fatto in un disimpegno della compagnia ex Meridiana. Ma c’è anche una più generale preoccupazione anche per l’intenzione ormai evidente di puntare sempre di più su Malpensa.

Ora all’isola arriva anche il sostegno del ministro del Movimento 5 Stelle: «La compagnia – ha detto Toninelli – è sotto monitoraggio da parte del sottoscritto e del Ministero perché sapete tutti che sono stati dati degli aiuti in termini di soldi pubblici e se vengono dati degli aiuti giusti per mantenere in vita una compagnia importante con tanti lavoratori sardi, ora non possono minimamente pensare di andarsene e delocalizzare da un’altra parte perché magari è un po’ più conveniente».

E subito anche Air Italy ha replicato proprio sulla continuità territoriale: «Abbiamo presentato un’offerta economica valida e coerente con livelli di redditività sostenibili, non possiamo servire rotte che risultano non profittevoli». Anzi, la compagnia esprime «rammarico» perché la perdita dell’appalto sui collegamenti Continente-Sardegna influisce negativamente sulla sua operatività.