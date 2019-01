Una domenica di festa con Santa Liberata, patrona delle neomamme

Domenica 13 gennaio torna la Festa di Santa Liberata che si svolgerà nei pressi della omonima cappella in via Santa Liberata: una tradizione antica che è stata rinnovata in tempi recenti e realizzata dalla Pro Loco di Castellanza con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza.

Il programma della festa intitolata alla patrona delle puerpere e delle nutrici, a cui è dedicata la cappella votiva, prevede l’apertura della manifestazione alle 9.30 che proseguirà fino alla prima serata con l’appuntamento pomeridiano delle 15.00 per la preghiera e la benedizione delle famiglie. A seguire merenda con cioccolata calda per i bambini. La manifestazione si concluderà alle 18.30.