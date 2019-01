Investita in via XXV Aprile, muore donna di 69 anni

Una donna di 69 anni è morta sul colpo dopo essere stata investita attorno alle 7 di questa mattina (mercoledì) in via XXV Aprile a Varese, una delle arterie più trafficate a quell’ora per la presenza di un importante polo scolastico. (foto Xen Hoti)

La donna è stata soccorsa in poco tempo ma per lei non c’è stato nulla da fare a causa dell‘impatto violentissimo con una Smart che giungeva dalla questura verso il centro e che l’ha sbalzata a diversi metri dal punto d’impatto. Oltre ad un’ambulanza, un’automedica e alla Polizia Locale erano presenti sul posto anche gli agenti della vicina Questura che hanno messo a disposizione il defibrillatore anche se, purtroppo, inutilmente.

La donna avrebbe riportato un importante trauma che ha provocato un immediato arresto cardiaco.

Sul posto si sono formate lunghe code e il traffico è stato deviato per facilitare i soccorsi. Da Autolinee Varesine fanno sapere che tutte le linee urbane di Varese sono fortemente rallentate e dunque in ritardo a causa del grave incidente di viale XXV Aprile e delle conseguenti ripercussioni sul traffico cittadino