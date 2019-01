Educazione al futuro: l’incontro promosso da associazione Aca

“L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo”.

Parte da questa affermazione l’incontro “Guardiamo al futuro” promosso da Associazione Aca – Educazione in rete e Comune di Luino per sabato 19 gennaio alle ore 15 alla Biblioteca civica di Villa Hussy, in piazza Risorgimento 2.

La conferenza è rivolta a famiglie, educatori, insegnanti, dirigenti scolastici, operatori socio-sanitari, studenti e cittadini.

Dopo i saluti istituzionali da parte dell’assessore ai Servizi sociali di Luino, Caterina Franzetti e alla presidente dell’associazione Haidi Segrada, sarà la docente Manuela Cantoia (Professore associato dell’Università E-Campus di Novedrate – Como) ad aprire il dibattito con un intervento riferito agli adulti sull’importanza di “Educarsi per educare”. A seguire il dirigente scolastico Giorgio Ciccarelli (presidente onorario di AIMC) si concentrerà invece su “L’educazione paziente: gratitudine e fiducia” mentre l’intervento di chiusura spetta allo psicologo e psicoterapeuta Paolo Bozzato: “Chi non rischia non educa. Prevenire il disagio attraverso la relazione educativa”, il titolo del suo intervento.

Mentre i genitori seguiranno la conferenza, un’educatrice specializzata nel laboratorio del racconto a Metodo Aca allieterà i bambini nella sala di lettura della biblioteca.

L’evento è a ingresso libero e gratuito