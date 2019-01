Famiglie al cinema con la nuova stagione di CinemaKids

La seconda stagione di CinemaKids ha messo in calendario 8 film adatti ai bambini e ai loro genitori. La rassegna, promossa dall’associazione Filmstudio90 in collaborazione con la Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari e sistema bibliotecario Valle dei Mulini, ha l’obiettivo di offrire alle famiglie la possibilità di trascorrere delle domeniche immerse nella magia del grande schermo, con film particolarmente adatti ai più piccoli e che hanno spopolato nell’ultima stagione cinematografica. Con qualche significativa eccezione.

Le proiezioni saranno ospitate in due sale: il Cinema Nuovo di viale dei Mille e Filmstudio90, al primo piano della Coopuf in via De Cristoforis, dove all’appuntamento pomeridiano si aggiungerà anche una proiezione al mattino.

PRIMI APPUNTAMENTI

Si comincia domenica 13 gennaio alle ore 15 al Nuovo con “Il Grinch”, l’animazione che ha sbancato al botteghino prima delle feste raccontando la storia dello strano personaggio verde che vive isolato con il suo cane in una grotta di Montagna, e del suo viscerale fastidio per le rumorose celebrazioni del Natale.

Il secondo appuntamento (27 gennaio al Nuovo) è con l’ultima favola Disney “Lo Schiaccianoci e i quattro regni” e poi, dalla stessa casa di produzione, ma con tutt’altro registro e un po’ di autoironia, arriva “Ralph spacca internet” (10 febbraio al Nuovo), dove il simpatico cattivone dei videogiochi e la sua piccola amica Vanellope scoprono le meraviglie e le insidie della rete assieme al reale valore dell’amicizia.

LA CHICCA

Da non perdere per gli appassionati del genere l’appuntamento del 24 febbraio (ore 10.30 e 15.00), con un pezzo di storia dei lungometraggi animazione: sul grande schermo di Filmstudio90 sarà proiettato “Pinocchio”, la pellicola del 1940 ispirata alla celebre favola di Collodi. Il secondo film di animazione di casa Disney.

IN CALENDARIO

Tra i film in calendario anche l’originale produzione belga “Rex, un cucciolo a palazzo” e l’attesissimo “Dragon trainer 3 – Il mondo nascosto” (rispettivamente il 10 e il 24 marzo, sempre al Nuovo).

Da segnalare anche l’animazione giapponese “Mirai” sull’incredibile esperienza di avere una sorellina (31 marzo a Filmstudio90) e “Mia e il leone bianco” , che chiude la rassegna il 28 aprile al Nuovo.

Qui il programma completo.

MERENDA AL CINEMA

Per le proiezioni nella sala di Filmstudio90 è necessaria la tessera da prenotare a questo link almeno un giorno prima della manifestazione. Qui in via De Cristoforis, in occasione degli appuntamenti CinemaKids, sarà offerta la merenda a tutti i bambini in sala.

La tessera socio CinemaKids 2018/19 (fino ai 14 anni) costa € 2,00, scadrà il 31-12-2019 e darà diritto all’accesso alla sala Filmstudio90.

Il biglietto costa per tutti 5 euro.

Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it oppure 0332 830053.