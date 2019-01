“I fatti di oggi in via XXV Aprile devono risvegliare le coscienze di chi guida un’auto”

Il sindaco di Varese non ha mezzi termini per esprimere la sua opinione su quanto avvenuto questa mattina, 9 gennaio 2019, in via XXV Aprile, dove una donna ha perso la vita mentre attraversava la strada in quella via del centro.

«Voglio innanzitutto rivolgere un pensiero e le mie condoglianze alla famiglia della signora deceduta questa mattina nell’incidente stradale. Ma i fatti di oggi devono risvegliare le coscienze di tutti sulle responsabilità che abbiamo quando siamo alla guida di un auto – commenta infatti il sindaco Davide Galimberti – Se vogliamo condividere serenamente gli spazi della nostra città ed evitare che questi incidenti si verifichino dobbiamo fare tutti la nostra parte. L’alta velocità in centro urbano, la guida distratta o peggio ancora con l’utilizzo di cellulari e apparecchi elettronici che abbassano la nostra concentrazione, rendono gli automobilisti un pericolo per se stessi e per gli altri».

A lui si affianca il vicesindaco e assessore alla sicurezza: «Nel 2018 sono state accertate 130 violazioni al codice della strada commesse da chi era alla guida utilizzando il cellulare e quasi 200 per la perdita del controllo del veicolo a causa della velocità non commisurata alle condizioni della strada – conferma il vicesindaco Daniele Zanzi – Questi comportamenti non sono più accettabili come non lo sono le critiche per la presenza di autovelox e altri dissuasori della velocità quando poi questi non vengono rispettati. In via XXV aprile c’è il limite di 30 all’ora e in altre strade sono presenti altri sistemi per rendere le strade più sicure. Gli automobilisti devono comprendere la responsabilità che hanno nei confronti di tutti quando sono alla guida».

Dall’amministrazione comunale, quindi, un richiamo alla responsabilità di tutti: «Siamo tutti protagonisti della sicurezza delle nostre strade – ha concluso il Sindaco Galimberti – e la sicurezza dipende da tutti noi e dai nostri comportamenti. Finché questo non sarà chiaro la sicurezza non sarà mai abbastanza».