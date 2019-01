Fermato per un controllo stradale, doveva trovarsi in carcere

E’ stato identificato dalla Polizia di Verbania durante un controllo stradale, A.J. L’uomo, classe 1984 e residente a Legnano è stato fermato il 4 gennaio dalla sezione radiomobile del locale nucleo operativo ed è risultato pregiudicato.

Da una consultazione alla banca dati delle forze di Polizia infatti, è risultato che l’uomo si sarebbe dovuto trovare in carcere per una pensa di un anno e tre mesi per reati contro la pubblica amministrazione commessi nel 2014.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto alla casa circondariale.