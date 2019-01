Festa della famiglia, a Casciago arriva Simona Atzori

Per celebrare al meglio la Festa della Famiglia, nella settimana dell’educazione, la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio ha organizzato una festa itinerante con appuntamento clou previsto per sabato 26 gennaio, quando in chiesa a Casciago arriverà Simona Atzori, ballerina e pittrice priva di braccia e mani dalla nascita, artista e personaggio pubblico molto attivo.

Terrà un incontro motivazionale alle 18.30, al quale seguirà alle 20 una cena a base di pizzoccheri o pasta al ragù, appuntamento dedicato a ragazzi, preadolescenti, adolescenti, giovani e famiglie intere (è richiesto un contributo di 5 euro e chi può un dolce da condividere; per iscriversi rivolgersi agli educatori o contattare il numero 0332 822855 o la mail segreteria@comunitasanteusebio.com entro mercoledì 23 gennaio).

Domenica 27 gennaio alle 11.15 Santa Messa nella domenica della famiglia con a seguire aperitivo sul sagrato a Casciago per le quattro parrocchie (Casciago, Morosolo, Luvinate e Barasso). Mercoledì 30 gennaio la Messa è a Luvinate, alle 20.45, in memoria dei santi educatori sant’Angela Merici, san Giovanni Bosco e san Girolamo Emiliani.

Venerdì 15 febbraio alle 21 veglia per tutti gli innamorati nella Basilica di San Vittore a Varese, con la testimonianza di Cristina e Paolo Stefani. Domenica 17 febbraio alle 15 nella Cripta di Masnago si parlerà con Cristina e Paolo Stefani di “Luigi e Zelia Martin: prima coppia canonizzata”.