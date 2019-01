Festa dell’Epifania, a Sant’Eusebio non verrà acceso il falò

Cambio di programma per la manifestazione organizzata in occasione dell’Epifania a Casciago per questa sera, nel prato di Sant’Eusebio gennaio. L’organizzazione infatti, informa che il tradizionale falò non verrà accesso.

Si legge nella comunicazione: “Visto il perdurare della situazione critica sulle nostre montagne, che ha visto impegnati notte e giorno i volontari della protezione civile Valtinella GiCPC Valtinella, e visto la previsione di aumento del vento previsto nel tardo pomeriggio, in accordo con protezione civile e amministrazione comunale Comune di Casciago si è deciso che questa sera non verrà acceso il nostro Falò che abbiamo preparato. Se ci saranno le condizioni adeguate predisporremo un piccolo falò simbolico. Ci spiace, ma ci sembra un gesto di rispetto verso le persone che hanno lavorato alacremente in questi giorni per assicurarci la tranquillità nelle nostre case”.

Tutto il resto della serata è comunque confermato, con arrivo della befana, salamella, vin brulè, castagne, le calze per i bimbi presenti ed il tesseramento alla Pro Loco. Appuntamento dalle 20.