Fiba Europe Cup: la Openjobmetis ha il primo jolly da giocare

La clamorosa vittoria in rimonta ottenuta sul campo di Sassari lo scorso 19 dicembre ha messo la Openjobmetis in posizione ottima per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi di finale di Fiba Europe Cup.

Con due vittorie in due partite, la squadra di Attilio Caja ha già una sorta di “match point” per il passaggio del turno, un’occasione da sfruttare nella serata di mercoledì 9 gennaio (si gioca alle 19,30) quando i biancorossi saranno di scena a Groningen, in Olanda.

In caso di vittoria Varese avrebbe davanti a sé un girone di ritorno in discesa, visto che nella fase discendente del girone Avramovic e compagni avranno la trasferta di Cipro contro Larnaca (sulla carta più che abbordabile) e gli incontri interni con Sassari e Groningen per perfezionare o completare l’opera. Ecco perché il match in terra olandese risulta particolarmente importante: un successo toglierebbe l’ansia da risultato per le partite a seguire e – tornando per un attimo con la testa al campionato – permetterebbe alla Openjobmetis di dimenticare subito il KO di Pistoia che ha complicato le cose per quanto riguarda gli accoppiamenti alle Final Eight di Coppa Italia.

Il Donar è comunque avversaria che merita attenzione: lo scorso anno gli olandesi hanno fatto strada in Fiba Europe, fermandosi solo al cospetto di Venezia in semifinale, con l’Umana che ha poi vinto il titolo. Quest’anno la squadra di coach Erik Braal ha ottenuto il primo posto nel girone iniziale con un record di 5-1 parallelo a quello di Varese, anche se il KO interno con Sassari all’esordio della seconda fase ha fatto “perdere il servizio” ai biancoblu che ora sono costretti a non commettere altri passi falsi.

Reduci dal triplete nazionale (scudetto, coppa e supercoppa), gli olandesi hanno perso qualche colpo in campionato dove sono terzi e si affidano a un attacco in cui molti giocatori possono andare in doppia cifra, con i “locali” Koenis, Hammink, Slagter e l’oriundo Dourisseau ad affiancare gli stranieri Wall, Callahan e Jeter. Attilio Caja avrà a disposizione la squadra al completo con l’ovvia eccezione di Bertone (contratto rescisso: giocherà a Tortona in A2) e con Giancarlo Ferrero che dovrebbe essere preservato, per poi tornare in campo domenica con la Virtus Bologna.

DIRETTAVN

La partita di Groningen sarà raccontata azione dopo azione nel liveblog dedicato al basket di VareseNews, attivo dalla vigilia della partita con notizie, curiosità, immagini e sondaggio-pronostico. Per partecipare al live si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #eurovarese su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.