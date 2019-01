Fiba Europe Cup: Openjobmetis-Banco Sardegna in diretta

Squadre in campo dalle 20,30 alla Enerxenia Arena di Masnago dove va in scena la partita tra Openjobmetis e Banco Sardegna valida per la quinta giornata della seconda fase di Fiba Europe Cup. Le due italiane sono già qualificate ai playoff ma si contendono il primo posto nel girone. Seguite con noi la partita e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #eurovarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.