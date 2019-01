Il film su Anita Garibaldi apre la celebrazione dei 160 anni dalla battaglia di Biumo

Con la proiezione del film “Anita, una vita per Garibaldi” del regista Aurelio Grimaldi hanno inizio una serie di appuntamenti per celebrare il 160° Anniversario della Battaglia di Biumo XXVI maggio 1859.

La proiezione, con ingresso libero, avrà luogo venerdì 25 gennaio alle ore 21 presso la Sala Montanari a Varese, alla presenza dello stesso regista.

Come spiega il presidente di “Varese per l’Italia” Luigi Barion «non è stato un caso la scelta del film, ma la scelta è stata dettata per ricordare “le donne” della nostra città che parteciparono attivamente ai giorni gloriosi e gioiosi del 1859: un giusto e doveroso omaggio a loro».