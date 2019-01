A fine mese ripartono i lavori all’ex-calzaturificio Borri

I lavori all’ex-calzaturificio Borri riprenderanno a fine mese di gennaio e riguarderanno il rifacimento del tetto e delle pareti esterne, la messa in sicurezza delle parti ancora pericolanti (resta in sospeso solo la parte relativa alla portineria, ndr).

L’impresa Alfano, che deve eseguire le opere in compensazione alla realizzazione del supermercato Coop, sta attendendo il via libera della sovrintendenza dei beni architettonici per poter partire. Il progetto è stato concordato con l’amministrazione comunale che ha dato il via libera. Nei mesi scorsi erano stati rimossi le coperture inamianto e tutte le parti crollate.

Cosa ne sarà dell’area non è ancora deciso. Il sindaco Antonelli sogna un privato che investa e gestisca l’edificio mentre di progetti pubblici, per ora, non se ne parla.

