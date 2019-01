Fluorsid, un successo italiano nel mondo 

La Fluorsid ha sede ad Assemini (in provincia di Cagliari), e dopo la sigla di un contratto pluriennale con Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) chiuso negli ultimi mesi del 2018 per la fornitura di fluoruro di alluminio vede incrementare ancora di più le sue esportazioni verso il Golfo Persico. Questa zona del mondo, che vede presenti in loco alcuni dei maggiori smelter di alluminio, con il passare degli anni è diventata una zona ricca di interessanti opportunità per Fluorsid.

L’avvio della sesta linea di produzione, avvenuta da pochi giorni, porta la capacità produttiva dello stabilimento a 1,5 milioni di tonnellate annue. Inoltre, per riuscire a fornire un servizio ancora migliore Fluorsid ha preso la decisione di aprire una società di logistica in Bahrain. La creazione di Simplis Logistics è un’operazione che porterà a creare una migliore distribuzione dei prodotti del Golfo Persico e quindi a rafforzare la già attuali forniture verso clienti esistenti.

La qualità dei prodotti, l’esperienza nella lavorazione e la puntualità nella consegna sono alcune delle caratteristiche che rendono questa realtà nazionale uno dei maggiori fornitori a livello globale di fluoruro di alluminio. Nel corso della sua carriera, il perseguire di questa filosofia aziendale ha portato l’azienda di Tommaso Giulini (proprietario a capo del Gruppo Fluorsid e presidente del Cagliari Calcio) a prosperare e diventare leader a livello internazionale.

L’Italia si trova ad essere (insieme alla Germania) la terza produttrice al mondo di alluminio. Anche se il 2018 è stato un anno molto turbolento per il commercio dell’alluminio e dei suoi derivati – lo scontro tra Stati Uniti d’America e Cina non è ancora concluso, e sono molti i dazi che pesano sull’import/export di questo materiale – Giulini si è detto più che soddisfatto degli obbiettivi raggiunti dalle sue aziende.

Il numero sempre maggiore di applicazioni di questo materiale, che è ampiamente utilizzato nel settore automotive, sportivo e medico, vede unire la duttilità e resistenza di questo materiale con i bassi costi di produzione a esso collegato. Inoltre, come ci conferma Giulini, sono ancora molte le applicazioni dove l’alluminio può portare un vantaggio sia in termini di risparmio economico che di resistenza all’erosione e all’utilizzo.

L’alluminio è un materiale più che mai attuale, su cui Fluorsid ha deciso di investire fin dalla sua fondazione. Da piccola attività di famiglia, nel corso degli anni si è trasformata in una realtà a livello internazionale che ha eseguito importanti acquisizioni commerciali