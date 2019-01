Forza Italia organizza un gazebo per i 25 anni (e per la riduzione dei parcheggi)

Sabato 26 gennaio dalle 10 alle 18 Forza Italia Varese allestirà un gazebo con i gilet azzurri in via del Cairo 4, in occasione dei 25 anni di Forza Italia.

Nell’occasione verrà effettuata una raccolta firme tra i cittadini e i commercianti a sostegno della mozione Galparoli per la riduzione delle tariffe parcheggi.

Al gazebo hanno assicurato la propria presenza dalle ore 11 l’onorevole Lara Comi, l’onorevole Giusy Versace, l’onorevole Carlo Fatuzzo e il consigliere regionale Angelo Palumbo, oltre agli amministratori locali e ai militanti di Varese.