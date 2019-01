Franco Ossola, che “pasticcio”. Domenica ci giocherà il Milan femminile?

Chi “Diavolo” giocherà domenica 27 gennaio allo stadio “Franco Ossola” di Masnago? Come noto l’impianto, tradizionale campo di casa del Varese, è inutilizzabile in questi giorni per via di alcune utenze che sono state tagliate a causa del reiterato ritardo nel pagamento delle bollette.

Una situazione che il club starebbe affrontando – stando a quanto spiegano i dirigenti biancorossi – anche perché domenica la squadra di Domenicali sarà impegnata in casa (ore 14,30) nel derby contro la Varesina. E nell’aria non c’è, per ora, il trasloco su un altro campo, come è avvenuto in occasione del match con il Verbano, disputato a Lavena Ponte Tresa.

Ora però spunta un altro problema che a prima vista potrebbe rivelarsi pesante: secondo una circolare (vedi sotto) diramata quest’oggi – mercoledì 23 gennaio – dalla FIGC Calcio Femminile, il “Franco Ossola” dovrebbe ospitare alle 12,30 la partita tra il Milan e il Sassuolo valida per la Serie A femminile e trasmessa in diretta su Sportitalia.

Chiaro che non è possibile giocare entrambe le partite che, stando così gli orari, sarebbero consecutive. Per di più in uno stadio che – al momento – ha ancora da risolvere i problemi di cui abbiamo parlato qui sopra. Dal Varese per il momento si cade dalle nuvole. Cosa accadrà ora?