Galli e Pedron raccontano la storia dei Creedence Clearwater Revival

E’ uscita il 20 dicembre 2018 ed è stato pubblicata da Arcana Editrice la prima biografia, in italiano, sui Creedence Clearwater Revival e scritta da Maurizio Galli e Aldo Pedron (491 p. 25 €).

I due autori presenteranno il libro al negozio Musical Box di Besozzo nella serata di sabato 19 gennaio, alle 17 (ingresso libero e gratuito). Un’occasione per rivivere i tempi di una band che “rappresenta la quintessenza del rock’n’roll”, scrivono i due autori. “Un rock essenziale e stringato che ha il marchio indelebile di quel piccolo genio di John Fogerty e dei suoi compagni di viaggio”.

Pedron è tra i fondatori del Il Mucchio Selvaggio (1977-1980) e direttore de L’Ultimo Buscadero (1980-1992); oltre ad aver pubblicato i suoi articoli nelle più importanti riviste di settore (Jam, Suono, Jamboree, Late for the sky) è un prolifico autore di libri ( tra gli utlimi Good Vibrations – La storia dei Beach Boys (Arcana, 2016) e Ry Cooder – Il viaggiatore dei suoni (Arcana, 2018)). Galli invece collabora attivamente con alcuni magazine on line tra cui L’Isola che non c’era, Mescalina e Magazzini Inesistenti.

Per saperne di più, l’appuntamento è per sabato, alle 17.