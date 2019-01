“Giochiamo insieme”, lo spazio dedicato alla coppia adulto-bambino

Non è un nido e neppure una semplice ludoteca: “Giochiamo insieme” è uno spazio educativo dedicato alle famiglie, ai genitori e ai loro bambini di età compresa tra gli zero e i 3 anni.

Un luogo pensato per creare momenti di condivisione, incontro, divertimento e sostegno alla “coppia adulto-bambino” gestito da due educatori con il compito di proporre non solo attività di gioco ma anche momenti di riflessione e di scambio di idee, su argomenti di interesse comune.

Il servizio inaugurato la scorsa primavera è aperto a residenti e non e riparte dopo le vacanze invernali con la nuova formula messa a punto in autunno che prevede due aperture settimanali: il lunedì mattina dalle ore 9.30 a mezzogiorno e il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 17.30.

In caso di ulteriori richieste lo spazio potrà essere aperto anche in altri giorni feriali.

Per partecipare alle attività è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile in sede (al primo piano di Villa Terzoli, in via della Chiesa 2) oppure online sul sito del Comune di Brebbia.

Il costo del servizio varia dai 20 ai 50 euro al mese, in base a frequenza e residenza, e sarà attivo ogni settimana, da qui sino alla fine di luglio.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0332 770283 (interno 7), dalle ore 8.30 alle ore 13.00, oppure scrivere a m.petix@comune.brebbia.va.it o vicesindaco@comune.brebbia.va.it.