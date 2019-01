Giorno della Memoria 2019, Civati porta a Lonate il libro su Liliana Segre

Mercoledì 23 gennaio 2019 sarà presentato in biblioteca a Lonate Pozzolo il libro “Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza”, alla presenza dell’autore, Giuseppe Civati.

Liliana Segre, senatrice a vita, è nata a Milano in una famiglia ebraica laica. La sua testimonianza di vita e il suo messaggio politico in un saggio di Giuseppe Civati, che riprende, con grande cura, le sue parole e i suoi insegnamenti, in occasione della nomina a senatrice a vita da parte del Presidente Mattarella. Liliana Segre fu espulsa dalla scuola nel 1938, fu clandestina, chiese asilo e fu respinta. Il 30 gennaio del 1944, a soli 13 anni, dopo il fallito tentativo di superare la frontiera con la Svizzera, fu deportata ad Auschwitz insieme a suo papà Alberto, che non sopravvisse al lager. Dei 776 bambini italiani di età inferiore ai quattordici anni che furono deportati ad Auschwitz, Liliana è tra il soli 25 sopravvissuti

Negli ultimi trent’anni, diventata nonna, ha promosso una straordinaria campagna contro l’indifferenza e contro il razzismo, in tutte le sue forme e le sue articolazioni. Le sue parole nitide, forti, indiscutibili sono un messaggio rivolto alle ragazze e ai ragazzi, suoi «nipoti ideali», perché non si perdano mai i diritti e il rispetto per le persone. Nel 2018 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Giuseppe Civati, dottore di ricerca in filosofia, già deputato e segretario di Possibile, ha pubblicato tra l’altro “Qualcuno ci giudicherà” (2014) e “Voi sapete” (2018). Con la casa editrice People, fondata insieme a Stefano Catone, è anche editore del volume.

Durante la serata sarà possibile acquistare il libro, che comunque sarà disponibile nelle librerie a partire da giovedì 17 gennaio 2019.

Appuntamento alle 21 nella Sala Ulisse Bosisio della Biblioteca Comunale N. H. Gian Domenico Oltrona Visconti di Lonate Pozzolo Ingresso gratuito

Per l’occasione, da sabato 20/1/19 a lunedì 28/1/19 nei locali della Biblioteca sarà allestita un’esposizione dei libri sulla Shoah posseduti dalla Biblioteca.