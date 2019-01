Golasecca premia i suoi volontari impegnati per gli incendi in Valganna

Un riconoscimento a tutti i volontari della Protezione Civile, per l’impegno a Golasecca ma anche nel grande incendio in Valganna: è quello che il sindaco di Golasecca Claudio Ventimiglia ha voluto tributare agli uomini del Distaccamento Corpo Volontari del Parco del Ticino di Golasecca.

Sono stati in particolare premiati, con diploma di benemerenza, i nove volontari impegnati in Valganna nelle settimane passate.

Dal sindaco è arrivato il sentito ringraziamento «per il costante e continuo impegno che avete profuso, in occasione delle attività connesse con l’emergenza incendi, la salvaguardia del territorio ed il servizio d’ordine a favore della popolazione di Golasecca e non solo»: Ventimiglia ha infatti ricordato l’intervento in occasione dell’incendio avvenuto in Golasecca al 2 di gennaio ma appunto anche la “missione” sul Monte Martica e a Mondonico in Valganna, che – tra tanti volontari – aveva visto impegnata anche la squadra di Golasecca.

Un ringraziamento che comunque si associa a quello rivolto a tutti i volontari golasecchesi.