Guadagnare online seriamente è possibile: ecco come fare senza investire

Come è noto, in Italia il lavoro scarseggia. Basta leggere le statistiche redatte periodicamente dal’Istat per rendersi conto di questa triste realtà. Va però sottolineato come nel corso degli ultimi anni si sia andata sempre più affermando la funzione positiva del web, con la nascita e la crescita di una economia digitale che ha ormai raggiunto livelli notevoli. La domanda che si pongono sempre più persone, incuriosite proprio da quanto sta accadendo grazie alla potenza di Internet, è la seguente: è possibile guadagnare online seriamente? La risposta è sicuramente affermativa.

Matched Betting: guadagnare senza dover investire

Come abbiamo ricordato, l’economia sul web è sempre più fiorente, con il commercio elettronico che prosegue la sua ascesa anche a scapito di quello tradizionale. Chi però intenda guadagnare in questo modo deve impiantare una attività che comporta investimenti iniziali i quali possono anche rivelarsi onerosi. Non tutti sono disposti a sobbarcarsi un impegno finanziario che potrebbe anche rivelarsi in perdita. Anzi, per dirla tutta, la maggior parte degli internauti non se la sente proprio di rischiare i propri capitali in attività che comunque non assicurano un ritorno.

La domanda di partenza, per questa categoria di persone, diventa perciò la seguente: è possibile guadagnare seriamente online senza investire? Anche in questo caso la risposta è positiva e lo strumento per farlo è il Matched Betting , ovvero la tecnica mutuata dalla matematica che consente di sfruttare le scommesse sportive per guadagni sicuri. In questo caso, infatti, non sono i soldi dell’interessato a entrare in gioco, ma i bonus offerti periodicamente dalle piattaforme per il betting.

Come è noto, infatti, i bookmakers sono soliti mettere in campo politiche promozionali tese ad attirare nuovi clienti e a conservare quelli che già hanno aperto un account. Lo strumento in questione sono appunto i bonus, che però hanno una particolarità: le tante condizioni cui sono legati ne rendono difficile il godimento. Con il Matched Betting, invece, si trasformano nello strumento che condurrà infine al guadagno, senza che sia necessario impiegare i propri soldi, in quanto proprio loro saranno il carburante delle scommesse destinate a portare ad una vincita sicura.

Perché la vincita con il Matched Betting è sicura?

A questo punto, le persone sensate si saranno già chieste perché la vincita dovrebbe essere sicura. Il motivo è molto semplice: perché la tecnica nota come Matched Betting prevede la copertura di qualsiasi esito dell’evento giocato. Non ci sono possibilità di perdere!

Naturalmente, proprio il fatto che non esista la possibilità di perdere, applicando alla perfezione il Matched Betting, implica che i guadagni di ogni puntata siano limitati, spesso nell’ordine di pochi euro. Se però le puntate diventano molte nel corso della giornata, è del tutto logico che il montepremi complessivo al termine avrà assunto dimensioni interessanti, tanto che non sono pochi coloro che alla fine del mese riescono a ricavarsi una rendita aggiuntiva la quale può anche raggiungere le dimensioni di uno stipendio, ovvero nell’ordine delle centinaia di euro. Considerato come non si impieghino risorse proprie, si può quindi concludere che il Matched Betting conviene.

Il Matched Betting è legale

Leggendo quanto detto sinora, qualcuno avrà magari pensato che il Matched Betting rappresenti una pratica illegale. A questo proposito occorre però essere netti: si tratta di una tecnica assolutamente lecita, in quanto non può esistere una legge che vada a colpire lo scommettitore che cerca di non perdere.

Da parte loro, i bookmakers guardano con un certo fastidio al Matched Betting, per ovvi motivi, ma mentre quelli più grandi sembrano disinteressarsi alla questione, i più piccoli cercano di combatterlo individuando i Bettors tramite particolari algoritmi. L’atteggiamento delle piattaforme maggiori si spiega facilmente con il fatto che il loro guadagno deriva non dall’esito delle gare, bensì dal numero delle giocate, sulle quali prendono commissioni che si aggirano intorno al 5%. Una percentuale che viene solo in minima parte intaccata dal Matched Betting.