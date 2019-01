“Guarire” chi maltratta in famiglia, la nuova sfida anti-violenza dei Servizi Sociali

Un servizio per aiutare gli uomini che maltrattano a capire e ad uscire dalla logica di violenza nei confronti della donna e della famiglia. Dal mese di febbraio a Busto Arsizio sarà presente uno sportello di aiuto al maltrattante, gratuito. Di centri come questo, in Italia, ce ne sono solo 24.

Così commenta l’assessore ai Servizi Sociali Miriam Arabini che l’ha voluto fortemente: «Aggiungiamo un altro “pezzo” alla rete interstituzionale contro la violenza di genere». La rete è già attiva da tempo e comprende Eva Onlus, l’associazione che si occupa di aiutare e proteggere le donne vittima di violenza, il rifugio per le donne e i figli vittime di maltrattamenti, il tribunale e le forze dell’ordine. Il Comune metterà a disposizione uno spazio alla cooperativa per fornire questo tipo di supporto.

A portare la nuova proposta è la cooperativa Dorian Gray, composto da un team di giovani psicologi e psicoterapeuti. I soci fondatori condividono il progetto di occuparsi della violenza nelle relazioni intime, concentrandosi sullo snodo fondamentale del trattamento dell’individuo maltrattante. Partendo dall’assunzione di responsabilità per i comportamenti di abuso, ci si pone l’obiettivo di ricostruire le prospettive esistenziali ed eventualmente familiari che la violenza stessa ha distrutto. Tale lavoro sugli autori di violenza è concepito per integrarsi con l’operato delle altre realtà già presenti sul territorio varesino e ha preso forma in un servizio specifico, che risponde all’acronimo “S.A.V.R.I.” (servizio per autori di violenza nelle relazioni intime). Sono già tre i soggetti che si stanno sottoponendo alla terapia ma, grazie anche alla rete comunale, l’obiettivo è quello di formare un vero e proprio gruppo.

L’azione della Cooperativa Sociale “Dorian Gray”, grazie anche alle differenti professionalità di coloro che ne fanno parte, non si limita comunque alla violenza nelle relazioni intime e alle prese in carico psicoterapeutiche, ma si propone anche di agire in altri ambiti, offrendo ad esempio servizi di consulenza e promozione del benessere, gruppi a tema (dipendenza affettiva, lutto, sindrome “hikikomori”) e corsi o incontri di formazione per il personale educativo e/o scolastico.

Della cooperativa fanno parte Camilla Nocerino, psicologa specializzanda in psicoterapia di orientamento sistemico-relazionale, presidentessa della Cooperativa Dorian Gray; Giulio Corrado, psicologo e psicoterapeuta di orientamento sistemico-relazionale, vice presidente; Margherita Maria Branca, psicologa e psicoterapeuta di orientamento sistemico-relazionale, membro del direttivo; Debora Zamboni, specializzanda in psicoterapia di orientamento sistemico-relazionale.