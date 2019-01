Incendi e stoccaggio dei rifiuti: un tavolo tecnico per la sicurezza pubblica

L’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha partecipato al Tavolo di lavoro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è occupato del problema degli incendi e dello stoccaggio dei rifiuti in Lombardia. L’incontro, convocato da Renato Saccone, prefetto di Milano, ha visto la presenza dei rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, del Comune di Milano, della Città Metropolitana, delle autorità giudiziarie e di Arpa Lombardia.

OCCASIONE DI CONFRONTO COSTRUTTIVO – «Ringrazio il prefetto Saccone per questo momento di lavoro e confronto tra i vari soggetti coinvolti – ha detto Cattaneo – nell’ambito della programmazione della gestione del sistema, di prevenzione, controllo e repressione di eventuali casi di illecito e malaffare. Una riunione peraltro anche sollecitata dalla risoluzione votata in Consiglio regionale e utile per richiamare a iniziative di formazione e di presidio capillare del territorio. Per contrastare gli incendi e i fenomeni di illegalità legati al settore rifiuti è necessario un impegno

comune».

L’assessore ha anche illustrato la situazione in Lombardia e ricordato l’impegno condiviso di promozione di protocolli istitutivi dei nuclei ambiente, coordinati dalle prefetture lombarde, per rafforzare la rete di attività di prevenzione e monitoraggio da estendere su tutto il territorio regionale.

Cattaneo ha inoltre confermato il piano di sorveglianza periodica che partirà quest’anno grazie all’impegno di Arpa su tutto il territorio lombardo, «basato su immagini ad alta risoluzione attraverso strumenti tecnologici in grado di intercettare eventuali anomalie e casi di potenziale illegalità».