La bandiera del ’94 di Tallarida torna a sventolare per le europee a “Porta a Porta”

Forza Italia compie 25 anni, Berlusconi si ricandida alle elezioni europee e la storica bandiera di Orazio Tallarida con la firma del Cavaliere e di tanti altri esponenti del partito, torna a sventolare e per di più a Porta a Porta, in collegamento col salotto buono di Bruno Vespa nella serata di martedì quando in studio c’era Antonio Tajani.

Il consigliere comunale di Forza Italia Orazio Tallarida, che dal 1994 è sempre rimasto fedele al partito insieme a pochi altri (dello storico gruppo bustocco della prima ora sono rimasti solo l’ex-sindaco Gigi Farioli e l’assessore Alessandro Chiesa) ma non ha perso l’occasione per commentare questa nuova candidatura: «Credo in Forza Italia e nel presidente Silvio Berlusconi dal primo giorno e ci ho sempre creduto. La sua scelta di ricandidarsi alle elezioni europee a 82 anni è l’ennesimo gesto di generosità che compie nei confronti del suo popolo, ma è soprattutto un esempio e una strada tracciata per tutti noi, un appello a non mollare e ad impegnarci e unirci con lo spirito del ’94 per mettere tutte le nostre energie nella sfida delle elezioni europee».

Tallarida non dimentica chi si è sfilato dal progetto berlusconiano e li bolla come opportunisti: «Chi, in questo momento di temporanea difficoltà ha abbandonato la nave, lo ha fatto solo perché non ha ottenuto i posti che desiderava o perché spera che in altri partiti possano esserci poltrone più ambite. Ma chi crede nel progetto e nei valori di Forza Italia, oggi più che mai attuali se vediamo le politiche assistenzialistiche che stanno mettendo in campo i Cinque Stelle, non può non scendere in campo ancora una volta con Silvio Berlusconi».

I gilet azzurri, così si sono ribattezzati i militanti per questa tornata elettorale, tornano coi loro gazebo nelle piazze di tutte le città del Varesotto sabato 26 e domenica 27 dalle 8,30 alle 19. Li troverete a Busto Arsizio in centro, a Varese, Malnate, Castellanza, Saronno, Gallarate, Somma Lombardo, Tradate.