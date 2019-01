Per la Befana a Volandia arriva anche l’elicottero delle fiamme gialle

Una domenica da Fiamme Gialle a Volandia: il 6 gennaio, alle ore 14.30 atterrerà e sarà visitabile sul pratone fronte Malpensa un AB 412 della Guardia di Finanza, l’elicottero costruito su licenza dalla Agusta-Westland a partire dal 1981 (foto: montagna.tv).

Un’occasione per conoscere da vicino un mezzo così importante nella storia dell’aeronautica, utilizzato anche per emergenze sanitarie, per operazioni antincendio e per operazioni marittime, più in generale per azioni di soccorso su terra e mare. Un appuntamento che si colloca nell’ambito delle iniziative volte ad avvicinare anche i più giovani al Reparto Volo delle Fiamme Gialle e far conoscere loro le tante attività svolte a tutela dei cittadini e del territorio.

A Volandia sarà una Befana speciale. Ad accogliere i bambini del pubblico, a partire dalle ore 14 sarà la vecchia signora, “armata” di scopa e calze pronta a distribuire a tutti i bambini dolci, caramelle e magari anche qualche pezzo di carbone!!! Domenica 6 sarà anche l’ultimo giorno utile per visitare il Villaggio del Grinch che tanto successo ha riscosso durante le vacanze natalizie: dalle ore 14 all’insegna della realizzazione della calza della Befana, del truccabimbi a tema, dello spettacolo di magia alle 16.30 con Mago Geko, della visita alla casetta della Befana, per poi concludersi alle 17.15 con una cioccolata calda per grandi e piccini partecipanti all’evento.