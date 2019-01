La Castellanzese torna a vincere. Alla Varesina il big match

Seconda giornata del 2019 per l’Eccellenza. Non sono mancate le emozioni e i risultati a sorpresa.

La Castellanzese torna al successo vincendo 3-0 a Cassano Magnago contro l’Union Villa grazie alla doppietta di Gibellini e al gol di Dell’Aera.

Al secondo posto solitario c’è il Verbano che regola a Besozzo 2-0 il Mariano con le reti di Oldrini e Galli.

Senza reti la sfida tra Fenegrò e Legnano, alla Varesina basta la segnatura di Broggi per superare l’ostacolo Busto 81 a Venegono Superiore. Settimana prossima l’attesa sfida tra le Fenici e il Varese, vittorioso 2-1 a Vigevano.

Pareggio 1-1 in casa dell’Accademia Pavese per la Sestese, l’Ardor Lazzate espugna 1-0 Castano Primo, mentre l’Alcione passa 3-2 in casa del Ferrera Erbognone.