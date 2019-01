La critica dell’arte Laura Mattioli ospite a Villa Panza

Laura Mattioli, storica dell’arte e co-curatrice della mostra personale di Barry X Ball The End of History, chiuderà il ciclo di incontri “In &Out” il 30 gennaio 2019 a Villa Panza, Varese. A partire dalle 19, presso il Salone Impero terrà la conferenza Appropriation Art, pratica artistica contemporanea: a partire dalla serie scultorea Masterpieces di Barry X Ball, la studiosa proporrà una riflessione sulla storia dell’arte, sul dialogo tra presente e passato, tra tradizione e tecnologia, tra universalità della bellezza e novità dell’invenzione. L’appuntamento è ad ingresso gratuito.

La rassegna di incontri “In&Out” è stata organizzata in occasione della mostra “The End of History”, personale dell’artista Barry X Ball, scultore californiano classe 1955 da Villa Panza, Bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano a Varese e il Castello Sforzesco di Milano. La rassegna presenta un ciclo di quattro conferenze con l’intento di esplorare tematiche trasversali sull’arte contemporanea e sul processo creativo dell’artista la cui sensibilità altamente raffinata insieme alla ricerca della purezza della luce e della spiritualità hanno incontrato la visione di Giuseppe Panza. Prima di Laura Mattioli, la rassegna ha visto come ospiti Chiara Gatti, Laura Mattioli, Giancarlo Poldi e Angela Vettese.