La farmacia 4.0 aprirà all’Iper, umani e robot al servizio della salute

Si avvicina il 19 gennaio, data in cui verrà inaugurata la prima farmacia pubblica robotizzata della provincia di Varese, all’interno dell’Iper di Solbiate Olona. Il progetto, che fornirà la Valle Olona e dintorni di una farmacia efficiente e moderna, è stato voluto dall’Amministrazione cittadina e realizzato dalla Saronno Servizi, che ha già in gestione i punti vendita tradizionali di Saronno, Origgio, Gerenzano ed Uboldo.

Nella decisione di intraprendere questo percorso sono state decisive anche le agevolazioni fiscali per l’industria 4.0. Come ci spiega Romano Giordano, direttore della società: “Il robot non taglia completamente l’esperienza di interfaccia umana, è solo uno strumento che permette una maggiore efficacia e minimizza gli errori. Per esempio calcola il fabbisogno settimanale di un dato farmaco, o riesce ad individuare un prodotto scaduto tra 18mila pezzi. Accanto a lui, rimarrà la figura del magazziniere classico, che avrà il compito di interagire con il computer e i suoi algoritmi”.

Nei robot, fabbricati dall’azienda tedesca Rowa, è stata investita una somma intorno ai 100mila euro, costi che verranno ammortizzati nel tempo: “Abbiamo calcolato-continua in direttore- che entro tre anni, quando sarà a pieno regime, avremo un giro di affari di circa tre milioni di euro all’anno, senza contare che la presenza del personale sarà ripartita su più farmacie. Siamo molto soddisfatti dell’allestimento, che in termini estetici si armonizza perfettamente con il complesso Iper”.

Come già ricordato, l’inaugurazione avrà luogo in data 19 gennaio, ma per l’apertura completa bisognerà aspettare ancora qualche giorno. La farmacia sarà aperta sette giorni su sette, seguendo gli orari del centro commerciale, dalle 9 alle 21.