La legge è davvero uguale per tutti? Al teatro del Popolo si riflette sulla giustizia

La legge è davvero uguale per tutti? Il titolo scelto per il convegno organizzato da Unicoop e l’associazione Agorà “non vuole rappresentare una provocazione aprioristica, bensì uno spunto di riflessione, aprire un ragionamento su cosa si possa fare per migliorare la giustizia e in particolare il processo penale”.

L’appuntamento è per lunedì 21 gennaio alle 20.45 al teatro del Popolo di via Palestro 5 a Gallarate. La serata sarà introdotta dal presidente di Agorà Nino Caianiello e del giornalista Marco Oliva.

Nel convegno verranno posti all’attenzione dei presenti due casi giudiziari, uno realmente accaduto (processo a Olindo e Rosa con l’avvocato Fabio Schembri) e l’altro di fantasia, raccontato nel romanzo “L’ultimo Indizio”, un giallo giudiziario scritto dall’avvocato Claudio Marelli e appena pubblicato.

L’autore dichiara: “Confesso che, col trascorrere degli anni, mi sono convinto che la “certezza del diritto” sia solo un’illusione che transita, come tante altre, nella nostra vita. Scrivendo ho provato a riflettere anche su altri transiti quali l’amore, la libertà, il senso delle cose”.