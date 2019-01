La memoria da salvare: una medaglia per il deportato Enrico Venegoni

Il Giorno della Memoria in Italia ricorda, tra le vittime del nazifascismo, anche i deportati civili e militari in Germania. Migliaia di storie di gente comune, che scelse di opporsi apertamente o subì forzatamente la deportazione.

Tra loro c’erano anche 700mila soldati del Regio Esercito internati dopo l’8 settembre, molti dei quali, il 90%, scelsero di non rientrare in Italia neppure quando fu proposto – come ricatto – di giurare alla Repubblica Sociale Italiana (lo Stato fantoccio di Mussolini) e di venire meno al giuramento prestato al legittimo governo italiano.

Tra le migliaia di deportati c’era anche un ragazzo di 21 anni nato a Busto Arsizio, Enrico Venegoni, a cui oggi è stata conferita la Medaglia d’onore alla memoria, consegnata al figlio Giancarlo (la famiglia oggi risiede a Samarate).

Militare, Venegoni fu fatto prigioniero a Vicenza. Prima fu mandato nel campo di concentramento di Limburg, poi fu trasferito nello stabilimento Opel di Russelsheim. Spesso i prigionieri – “schiavi del Reich” – dovevano continuare a lavorare anche quando suonava l’allarme areo: Venegoni fu ferito gravemente in un bombardamento alleato sullo stabilimento. Fu curato, finì di nuovo in campo di concentramento e quindi, dal 1944, al lavoro coatto nei campio agricoli. Fu alla fine liberato dalle truppe americane a marzo del ’45 e quindi rientrò in Italia, dove lo attendeva un lungo lavoro di riabilitazione psico-fisica con l’aiuto dell’Associazione Reduci.

La medaglia d’onore è una forma di riconoscimento speciale tributata dalla Repubblica Italiana ai civili e militari deportati, le cui sofferenze a lungo non sono state riconosciute (e mai sono state indennizzate dalla Germania).