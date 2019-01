La Pro Patria ospita l’Olbia. Javorcic: «Partita complicata»

Dopo una lunghissima sosta la Pro Patria torna allo “Speroni” per la sfida contro l’Olbia, partita che ha il compito di saggiare le condizioni del gruppo e di lasciarsi alle spalle la sconfitta subita a Pistoia nell’ultima gara del 2018.

«Abbiamo lavorato tanto in queste settimane di stop – afferma mister Ivan Javorcic – preparandoci per questo girone di ritorno. Questa partita, dopo una sosta così lunga, ha per forza di cose una certa imprevedibilità, senza contare le qualità ed il talento dell’avversario. Per questo mi aspetto una partita complicata».

Il croato torna poi sulla battuta d’arresto di Pistoia: «Il percorso del gruppo è stato straordinario, ma dopo aver fatto un tour de force del genere ci sta un calo fisiologico. Il calcio è fatto di episodi e di errori, e la partita di Pistoia

ci ha fatto prendere consapevolezza di quanto bene avessimo fatto fino ad allora. Nel girone di ritorno i punti iniziano a pesare e la classifica si delinea, noi dobbiamo stare concentrati sui nostri obbiettivi, e se riusciremo a raccogliere qualcosa in più sarà un piccolo capolavoro».

Sono 20 i convocati per la partita di domani (calcio d’inizio 14:30), con Mora e Fietta fuori rispettivamente per squalifica e infortunio.

