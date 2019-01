La Strega Rossella e Bastoncino a Filmstudio90

Non sarà una befana, ma almeno esteticamente ci somiglia: è la Strega Rossella, protagonista del film per i più piccoli in programma per sabato 5 e domenica 6 gennaio, sempre alle ore 16.30, nella sala di Filmstudio90, in via De Cristoforis 5.

“La strega Rossella e Bastoncino” è il titolo del film di animazione ispirato a due dei protagonisti dei libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler (autori anche del Gruffalò).

La strega ha un animo gentile ed è pronta a condividere la sua scopa volante con un gruppo di amici animali. Mentre Bastoncino è un rametto coraggioso, disposto a tutto pur di tornare dalla sua famiglia per festeggiare il Natale.

In totale la proiezione durerà 53 minuti e oltre ai due film “Room on the broom” (2012) e “Stick man” (2015), in edizione italiana, comprende il cortometraggio animato “Il gatto camaleonte” (1975) proveniente dal fondo corona cinematografica conservato presso la cineteca di Bologna.

Il costo del biglietto è di 5 euro e per accedere alla Sala Filmstudio90 (cineclub) è obbligatorio essere associati a Filmstudio90 o Arci. La richiesta di tesseramento deve essere effettuata almeno 24 ore prima dell’inizio della proiezione. Qui tutte le info.