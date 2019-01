“La TAV è un progetto strategico”, mozione di Forza Italia in Consiglio regionale

«La Tav rappresenta un progetto strategico per lo sviluppo del nostro Paese e la sua realizzazione non può essere messa in discussione a causa di tentennamenti e indecisioni di una certa parte politica».

Lo affermano il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi e il Presidente della Commissione Territorio e Infrastrutture Angelo Palumbo, firmatari di una mozione urgente dedicata al tema.

«Per questo motivo, siamo accanto in questa battaglia al Presidente Fontana e alla Giunta, affinché in tutte le Sedi Istituzionali venga confermata l’importanza ed il valore dell’opera in oggetto. Riteniamo importante – proseguono i due forzisti – che la Regione ribadisca al Governo nazionale l’importanza che l’Alta Velocità avrebbe per l’economia del nostro territorio e dell’Italia. Il nostro Paese non può rischiare di sganciarsi dalla rete di traffici commerciali che coinvolgono l’intera Europa; la Tav va realizzata nel più breve tempo possibile e nell’interesse di tutti: perdere questa opportunità significherebbe condannare l’Italia a un maggiore isolamento, minandone, così, le prospettive di sviluppo».