La tecnologia di Elmec sbarca nel ciclismo: accordo con il Team Kometa

Ci sarà anche la tecnologia “targata Varese” e fornita dalla Elmec di Brunello a bordo delle biciclette delle tre squadre di ciclismo che fanno capo alla Fondazione Alberto Contador, il grande campione madrileno che dopo il ritiro ha dato vita a una serie di realtà sportive in collaborazione con il nostro Ivan Basso.

Un connubio, quello tra Contador e Basso, che nei giorni scorsi ha portato all’accordo di sponsorizzazione della Openjobmetis di Gallarate con il Kometa Cycling Team e che oggi torna di attualità con l’annuncio di Elmec Informatica. L’azienda varesina ha infatti instaurato una partnership tecnologica (per il momento valida per il 2019) con il club ciclistico. L’accordo si svilupperà su due aree: quella relativa a ricerca e sviluppo di nuove tecnologie applicate allo sport e quella legata a sicurezza e privacy in ambito medico-sportivo.

Il primo progetto riguarda la tecnologia della stampa 3D professionale, la stessa che ha consentito all’azzurra del canottaggio Sara Bertolasi di tornare a vogare grazie alla costruzione di un carrello personalizzato (una storia raccontata, tra l’altro, nel film Digitalife prodotto da Vareseweb). In questo caso gli ingegneri di Elmec lavoreranno per personalizzare i manubri delle biciclette da corsa, realizzandoli in base alle specifiche esigenze del team per ottenere un maggiore controllo del mezzo e una migliore efficacia.

Per quanto concerne invece la protezione dei dati, l’azienda di Brunello implementerà una piattaforma di gestione e condivisione sicura di tutte le informazioni relative agli atleti, anche quelle più sensibili come quelle sanitarie. Dati che per rispettare le nuove normative europee devono essere conservati in ambienti tracciabili, certificati e sicuri.

«Siamo orgogliosi di metterci a disposizione di una formazione sportiva, giovane e innovativa come quella della Fundacìon Contador – è il commento di Cora Scandroglio di Elmec – Fa piacere poter collaborare insieme a soluzioni tecnologiche che migliorino l’esperienza dello sport e del team è per noi il modo migliore di fare squadra al di là dei loghi sulla maglia».

La Fondazione Contador articola la propria attività sportiva su tre squadre: un team professionistico di classe Continental, una formazione under 23 e una di categoria Junior. Tanti i collegamenti con la nostra provincia grazie in particolare all’attività di Ivan Basso, che è lo sport manager della squadra principale. In organico tra i tecnici spicca il nome del bustocco Dario Andriotto mentre tra i corridori ci sono i giovani Antonio Puppio (di Samarate) e Alessandro Fancellu (di Binago), che gareggeranno con gli under23. Tra gli sponsor e i partner, come detto, troviamo invece Openjobmetis, Elmec e Mapei Sport.